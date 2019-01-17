تراجع طفيف في 6 بورصات عربية مع عودة هبوط النفط

تراجع طفيف في 6 بورصات عربية مع عودة هبوط النفط

أبوظبي – تراجعت 6 بورصات عربية بنحو طفيف في نهاية تداولات، امس، بالتزامن مع عودة الهبوط في أسعار النفط العالمية، بينما صعدت أسواق السعودية ومصر ودبي.

وبحلول الساعة (13:04 تغ)، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس/ أذار بنسبة 0.4 بالمائة أو ما يعادل 24 سنتاً إلى 60.4 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.9 بالمائة أو ما يعادل 47 سنتاً إلى 51.64 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة مسقط على رأس الأسواق المتراجعة، مع هبوط مؤشرها العام بنسبة 0.51 بالمائة إلى 4258 نقطة، مع هبوط أسهم قيادية مثل “ريسوت للإسمنت” بنسبة 2.97 بالمائة.

ونزلت بورصة الأردن بنسبة 0.24 بالمائة إلى 1914 نقطة، بضغط رئيس من هبوط أسهم القطاع الصناعي والمالي.

وفي الكويت، انخفض المؤشر الأول بنسبة 0.11 بالمائة إلى 5467 نقطة، وتراجع المؤشر الرئيس بنحو 0.32 بالمائة إلى 4783 نقطة، فيما أغلق المؤشر العام متراجعاً 0.18 بالمائة إلى 5225 نقطة.

وتراجعت بورصة البحرين هامشياً بنسبة 0.03 بالمائة إلى 1339 نقطة، مع انخفاض قطاع البنوك بنسبة 1.49 بالمائة، بضغط هبوط سهم “الخليجي التجاري” بنسبة 2.8 بالمائة و”البحرين والكويت” بنسبة 0.44 بالمائة.

وأغلقت بورصة قطر على انخفاض محدود بنحو 0.01 بالمائة، مع تراجع مؤشرات 5 قطاعات يتصدرها العقارات والبنوك والاتصالات والصناعة.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.02 بالمائة إلى 4982 نقطة، مع تراجع سهم “بنك أبوظبي الأول” بنسبة 0.41 بالمائة.

فيما ارتفعت بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.41 بالمائة إلى 2500 نقطة، بدعم رئيس من مكاسب سهم “الإمارات دبي الوطني” بنسبة 1.1 بالمائة، بعد إعلانه نمو صافي أرباحه السنوية بنسبة 20 بالمائة.

وزادت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.71 بالمائة إلى 8406 نقطة، مع صعود الأسهم القيادية في قطاع المصارف.

وأغلقت بورصة مصر على ارتفاع مع صعود مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 0.47 بالمائة إلى 13510 نقطة وسط عمليات شراء قوية للمؤسسات الأجنبية.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

السعودية: بنسبة 0.71 بالمائة إلى 8406 نقطة.

مصر: بنسبة 0.47 بالمائة إلى 13510 نقطة.

دبي: بنسبة 0.41 بالمائة إلى 2500 نقطة.

وانخفضت أسواق:

مسقط: بنسبة 0.51 بالمائة إلى 4258 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.24 بالمائة إلى 1914 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.11 بالمائة إلى 5467 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.03 بالمائة إلى 1339 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.02 بالمائة إلى 4982 نقطة.

قطر: بنسبة 0.01 بالمائة إلى 10761 نقطة.