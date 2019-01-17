فيينا – توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن يصل سعر برميل خام برنت القياسي إلى 61 دولارا في 2019، و65 دولارا في 2020، أي بزيادة عن نهاية 2018.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 60.37 دولارا للبرميل في تعاملات اليوم.

وقالت في بيان مساء اليوم، إن سعر خام برنت القياسي سيظل في 2019، أقل إجماليا من متوسط 71 دولارا للبرميل في 2018.

كما تتوقع الإدارة أن ينمو إنتاج النفط العالمي عام 2019، بقيادة بلدان من خارج منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ولا سيما الولايات المتحدة.

وتتوقع الإدارة أن يقوم المنتجون من خارج أوبك بزيادة إمدادات النفط بمقدار 2.4 مليون برميل يوميا في 2019، وهو ما سيعادل الانخفاض المتوقع في العرض من جانب أعضاء أوبك، ما يؤدي إلى نمو الإمدادات العالمية بنحو 1.4 مليون برميل يوميا عام 2019.

وبدأ مطلع 2019، اتفاق جديد لخفض إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، بين الأعضاء في “أوبك”، ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، ولمدة 6 أشهر.

وتتألف “أوبك+” من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، إضافة إلى منتجين مستقلين تقودهم روسيا.

وبشأن 2020، تتوقع الإدارة أن يزداد إنتاج النفط بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا، بفضل نمو الإنتاج في الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وروسيا، في حين يتوقع أن يظل إنتاج النفط الخام من منظمة أوبك مستقرا.

وتتوقع الإدارة أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا في 2019 و2020.

وفي عامي 2019 و2020، توقعت أن تكون الصين المساهم الرئيسي في نمو الطلب العالمي على النفط.