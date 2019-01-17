تونس – بدأ اتحاد الشغل في تونس اليوم إضرابا عاما ليوم واحد احتجاجا على رفض الحكومة زيادة أجور 670 ألف موظف في القطاع العام، وسط مطالب باستقالة حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد.

وأفادت مراسلتنا في تونس بأن بداية التجمع العمالي كانت من أمام مقر الاتحاد التونسي للشغل وسط مطالب باستقالة الحكومة.

وشمل الإضراب مؤسسات هامة منها المطارات والمدارس والوزارات والشركات العامة الناشطة في خدمات النقل البري والبحري والمستشفيات ووسائل الإعلام الرسمية وغيرها.

وتواجه الحكومة التونسية ضغوطا من المقرضين الدوليين وعلى وجه الخصوص صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات القطاع العام للحد من عجز الميزانية.

وهدد المقرضون بوقف تمويل اقتصاد تونس الغارق في أزمته منذ أن أطيح بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011.

المصدر: RT