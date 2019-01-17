الإمارات العربية – كشف حارس مرمى منتخب إيران، علي رضا بيرانفاند، الخميس، أن الجماهير الايرانية طالبتنا بالفوز على المنتخب العراقي، الذي اخرجنا من كأس آسيا عام 2015.

وانتهت مواجهة المنتخب الوطني العراقي أمام نظيره الايراني بالتعادل السلبي من دون اهداف، امس الاربعاء، في الجولة الاخيرة من دور المجموعات بكأس آسيا بالامراات 2019.

وقال بيرانفاند في تصريح لموقع الاتحاد الاسيوي ترجمته السومرية نيوز: “أراد شعبنا أن نفوز أمام العراق، وكان هناك ضغط كبير علينا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالوا إن هؤلاء هم الرجال الذين قضوا عليكم”.

واضاف “ومع ذلك، أردنا أن نلعب بطريقتنا المعتادة ونركز بشكل كامل على عدم التنازل أولاً في المواجهة، في النهاية ، تصدرنا المجموعة، وهذا ما كنا نبحث عنه”.

وبين بالقول: “”الجميع توقع أن ننتهي أولاً، نتوقع أداء أفضل في كل مباراة من الآن فصاعداً، عندما تكون على قمة المجموعة ، فأنت تعتبر منافساً صعباً من قبل الفرق الأخرى”.

واوضح: “كنا نعرف أن العراق لا يريد أن يخسر أمام إيران، كان علينا أن ننتهز الفرص في الشوط الأول، ولكن للأسف لم نتمكن من ذلك”.

ولفت الى ان “كلا الفريقين سعيدان بالنتيجة، لأن أيا منا لم يخسر في مباراته الأخيرة، لحسن الحظ ، لقد انتهينا من مرحلة المجموعات ، وقد تأهلنا وقدمنا أداءً جيدًا في مبارياتنا، وهو أمر سعى اللاعبون من أجله”.

وختم حديثه بالقول: “قد نكون الفريق الوحيد الذي أجرى أربعة أو خمسة تغييرات في كل مباراة، هذا يدل أن لدينا فريقين، الجميع يلعبون مع المنتخب الوطني ويعطون أفضل ما لديهم”.