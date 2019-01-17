ليبيا – تلقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الخميس مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف تناولت سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين.

رئيس الوزراء البلغاري أبدى بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق دعم بلاده للمسار الديمقراطي في ليبيا ولجهود السراج لتحقيق الأمن والاستقرار .

وتطرق الحديث لقضية الناقلة الليبية بدر حيث أكد رئيس المجلس الرئاسي على الأهمية البالغة التي توليها حكومة الوفاق الوطني لهذه القضية وضرورة العمل على الافراج عن الناقلة في اقرب وقت ودون أي تأخير.

ومن جانبه، أبدى رئيس الوزراء البلغاري تفهمه لأهمية الموضوع،مؤكدا ان القضية في طريقها إلى حل إيجابي.

واتفق الطرفان على التواصل بين وزارتي الخارجية في البلدين لإنهاء الموضوع واتمام الإجراءات القانونية بالخصوص.

بوريسوف وجه في ختام المكالمة الدعوة للسراج لزيارة بلغاريا في أقرب وقت ممكن ،معرباًعن إهتمامه بعودة الشركات البلغارية للعمل من جديد في ليبيا.