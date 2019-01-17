ليبيا – كشف رئيس لجنة التواصل والترتيبات الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي رمضان زرموح أمس الأربعاء عن سبب الاشتباكات فى جنوب العاصمة طرابلس بين قوة حماية طرابلس واللواء السابع .

ونفى زرموح أن يكون السبب المباشر لهذه الإشتباكات هو تأخر تنفيذ الترتيبات الأمنية ، بل أن سببها هو قرار وزارة الداخلية الصحيح بشأن تسليم مطار طرابلس العالمي إلى إدارة المنافذ بالوزارة.

وأوضح خلال مداخلة تابعتها المرصد عبر قناة “ليبيا لكل الأحرار” أن بعض الجهات أثار حفيظتها هذا القرار لرغبتها في السيطرة على المطار رغم صحة قرار وزير الداخلية فتحي باشاغا باعتبار تبعية المنافذ البرية والجوية للوزارة.

وأشار رئيس لجنة الترتيبات الأمنية إلى أن تأخر تنفيذ الترتيبات الأمنية بطرابلس الكبرى يعود إلى عدم جاهزية الجهات العسكرية المعنية بها فى إشارة منه للمنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى، وذلك على حد قوله .

المرصد – متابعات