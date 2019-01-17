إسرائيل – أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه أنهى سلسلة لقاءات عمل مع وفد يضم ضباطا كبارا من الجيش الروسي، لبحث تحسين آلية منع الاحتكاك بين الجيشيْن في سوريا.

جاء ذلك في بيان للجيش الإسرائيلي، الذي نشره الخميس، على حسابه الرسمي على “تويتر”.

ولم يحدد البيان، أين جرت اللقاءات، لكن على الأرجح أنها كانت في إسرائيل.

وأضاف أن “قائد لواء العمليات في الجيش الإسرائيلي العميد يانيف عاسور، ترأس اللقاءات التي أجرتها طواقم عمل رفيعة المستوى من الجيشيْن، لبحث تطوير وتحسين آلية منع الاحتكاك بين الجيشيْن في الجبهة الشمالية، ونشاطات الجيش الإسرائيلي ضد التموضع الإيراني وتسلح منظمة حزب الله في سوريا”.

وأشار البيان، أنه “حصلت تفاهمات بين الوفديْن، الذيْن اتفقا على مواصلة العمل المشترك”.

وشهدت العلاقات الروسية الإسرائيلي توترا بعد تسبب مقاتلات إسرائيلية في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، بإسقاط طائرة استطلاع روسية ومصرع 15 عسكريا كانوا على متنها، خلال غارات شنها سلاح الجو الإسرائيلي على مواقع في سوريا.

واتهمت روسيا الطيارين الإسرائيليين باستخدام الطائرة “إيل 20” كغطاء ضد الصواريخ السورية المضادة للطيران، التي أصابت الطائرة الروسية.

وقدمت روسيا لسوريا على خلفية الحادثة، منظومة “آس-300” المتطورة المضادة للطائرات والصواريخ الأمر الذي كانت إسرائيل تعارضه بشدة.

وعبرت إسرائيل عن أسفها للحادثة وحملت سوريا وإيران المسؤولية عنها بسبب سعي طهران لترسيخ وجودها في سوريا، وتزويدها “حزب الله”، بأسلحة تعتبرها إسرائيل خطرا كبيرا عليها.