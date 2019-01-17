‫ليبيا – كشفت بعثة الامم المتحدة لدى ليبيا عن وصول وزير الداخلية فتحي باشاغا وممثلي وزارة الداخلية وسفراء المجتمع الدولي اليوم الخميس لحضور إجتماع تستضيفه بعثة الأمم المتحدة بشأن الاوضاع الامنية داخل طرابلس .

البعثة الأممية أشارت بحسب مكتبها الاعلامي إلى أن الاجتماع يستعرض فيه باشاآغا رؤيته وخطة العمل لتطوير وتمكين الإدارات الأمنية في الوزارة والإحتياجات المطلوبة لتنفيذ هذه الخطة.‬

‏⁧‫وإفتتح الممثل الخاص غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز أعمال الإجتماع الموسع بين قيادات وزارة الداخلية برئاسة باشاآغا وسفراء المجتمع الدولي بحضور سفراء بريطانيا والمملكة المتحدة لدى ليبيا ومندوب عن السفير الامريكي.

سلامة أكد خلال إجتماع قيادة وزارة الداخلية مع سفراء المجتمع الدولي على أن هذا اللقاء ضرورة لأن هناك قرار حاسم من قبل الحكومة وداخليتها بأن تمارس الداخلية كافة المهام المناطة بها وبسط سلطة الدولة.

وإعتبر المبعوث الأممي بأن الاجتماع رسالة واضحة لدعم المجتمع الدولي القوي لهذا لوزارة داخلية الوفاق.

باشاآغا بدوره خاطب سفراء المجتمع الدولي قائلاً: “لا تنقصنا الموارد المادية في ليبيا لكن ما نطلبه من المجتمع الدولي هو التدريب المتطور والتقنية والتجهيزات اللازمة للمراقبة والرصد ومكافحة الجريمة والإرهاب.”

كما استعرض أبرز التحديات التي تواجه الوزارة والمتمثلة” بالتشكيلات المسلحة ،انتشار السلاح خارج سيطرة الدولة ،الجريمة المنظمة ،الإرهاب وداعش،الهجرة غير الشرعية (غير النظامية)،حظر استيراد السلاح، الانقسام السياسي وانقسام المؤسسات الأمنية”.