ليبيا – بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أمس الأربعاء مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله المقترح المعروض من الديوان حول حوكمة الشركات ومستويات السلطة المختلفة وأدواتها الرقابية.

الإجتماع أكد بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة على أهمية تبني أدلة استرشادية يمكن من خلالها تعزيز قواعد الحوكمة في الشركات العامة إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة المتعلقة بمهام الديوان الرقابية وخصوصية قطاع النفط والإطار القانوني الذي يعمل في ظله بالإضافة الى تحديات المرحلة وأهمية دور المؤسسة في الاشراف والرقابة على شركات القطاع.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على عقد اجتماع آخر لاحقاً يتم فيه تلخيص وطرح كافة الافكار التي عُرضت والوصول الى رؤية مشتركة بخصوصها.

هذا وحضر الإجتماع كل من أعضاء مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط والادارة القانونية ورئيس الهيئة الاستشارية ومدير الادارة العامة للرقابة المالية على الشركات بالإضافة إلى مدير الادارة العامة لتقييم قطاع الطاقة ومدير مكتب الرئيس والمستشارة القانونية بالمكتب.