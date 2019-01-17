ليبيا – ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات التي اندلعت صباح أمس الأربعاء جنوب العاصمة طرابلس إلى 10 وفيات و 41 جريحًا من بينهم نساء وأطفال؛ وفقًا لإحصائيات غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة حتى قرابة الساعة الثامنة من مساء الخميس.

ووفقاً لما صرح به رئيس غرفة العمليات المركزية “بالقاسم الكردي” فى بيان تلقته المرصد مساء الخميس ، فإن الغرفة تتلقى على مدى الـ24 ساعة بلاغات من مناوبي المستشفيات الواقعة داخل مدينة طرابلس وخارجها حول وصول عدد من الجرحى والوفيات .

كما تستقبل الغرفة أيضًا بحسب بيان الوزارة عبر بريدها المصور بلاغات عن حاجة بعض المستشفيات لإمدادات عاجلة تشمل مستلزمات طبية وسيارات إسعاف.

هذا وقد طالب مدير إدارة الشؤون الطبية “الطاهر سليمان” مديري المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية أمس الأربعاء؛ برفع الجاهزية الكاملة داخل المستشفيات بما في ذلك أقسام الطواريء؛ إلى جانب تشكيل غرف عمليات تعمل على مدى الـ24 ساعة ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 16 من يناير.

وفي السياق ذاته أصدر وزير الصحة “د. أحميد محمد بن عمر” ظهر اليوم الخميس قرارًا يقضي بتشكيل لجنة أزمة تتولى متابعة الحالات المصابة؛ وتوفير كافة التسهيلات لتقديم الخدمات الصحية للجرحى؛ وإعداد تقرير يومي عن سير الخدمات الصحية طيلة فترة الاشتباكات وعرضه على الوزير ، وذلك بحسب نص ذات البيان.

المرصد – متابعات