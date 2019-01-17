صور | قوة حماية طرابلس تقول بأنها سيطرت على المطار العالمي وقصر بن غشير

صور | قوة حماية طرابلس تقول بأنها سيطرت على المطار العالمي وقصر بن غشير

ليبيا – أعلنت ” قوة حماية طرابلس ” عن الموقف الأمني فى جنوب العاصمة وقالت بأنها صـدت هجـوماً لماوصفتها بـ “المجموعات المسلحة” منذ صبـاح الأمس .

وعبر مكتبها الإعلامي ، قالت القوة فى بيان مقتضب أصدرته مساء الخميس أنها قامت بعملية عسكرية واسعة في المناطق الحدودية لجنوب العاصمة ، وأضافت : ”

كبدنا العدو خسائر فادحة في جميع محاور القتال ، وكانت نتائجها السيطرة على كامل منطقة قصر بن غشير وضواحيهاهذا فيما لاذت مليشيات ما يسمى اللواء السابع بالفرار إلى ما بعد منطقة إسبيعة ” .

ونشرت القوة صوراً قالت بأنها لسيطرتها على مطار طرابلس العالمي الذي إستلمه باشاغا من الغرفة الامنية ترهونة وكذلك محيط مصحة العافية جنوباً إضافة لمناطق فى بلدية قصر بن غشير القريبة من المطار ومحيطه .

وختمت قوة حماية طرابلس بيانها بالتأكيد على إستمرار عمليتها العسكرية بجميع المحاور متوعدة بالقضاء نهائياً على هذه المجموعات ( اللواء السابع ) على أن يتم تسليم هذه المناطق بعد تأمينها لمديريات الأمن بالمنطقة.

المرصد – متابعات