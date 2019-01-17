بلغراد – كشف مصدر روسي عن عقود جديدة بين موسكو وبلغراد في مجال التعاون العسكري التقني، من المتوقع أن تبرم على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى صربيا اليوم الخميس.

وأوضح المصدر أن “الحديث يدور حول توقيع عقود جديدة، وليس عن تنفيذ الاتفاقات الراهنة المبرمة بين الإدارات العسكرية في البلدين والتي تقضي بتزويد صربيا بعربات مدرعة”.

وأشار إلى أن وزارتي الدفاع الروسية والصربية اتفقتا في وقت سابق على توريد 30 دبابة من طراز “تي-72 أس” و30 عربة قتالية من طراز “بي أر دي إم-2″، إضافة لذلك زودت روسيا صربيا في 2017 بست مقاتلات “ميغ 29”.

وفي وقت سابق قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إنه تم إعداد 20 وثيقة، بما في ذلك في مجال الطاقة، ستوقع خلال زيارة الرئيس بوتين إلى هذا البلد.

وعن التجارة بين البلدين، تظهر بيانات موقع “ITC Trade” أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وصربيا بلغ في 2017 نحو 1.6 مليار دولار، منها 1.1 مليار دولار هي صادرات صربيا إلى روسيا، مقابل واردات بنصف مليار دولار.

المصدر: “نوفوستي”