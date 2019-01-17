انجلترا – قد تحاولين الحمل دون فائدة، بينما يكمن السبب في عادة بسيطة تفعلينها يومياً بصورة عفوية، ومنها السهر المطول.

ففي دراسة أُجريت في جامعة “وارويك” البريطانية، كشف الباحثون أن النوم والاستيقاظ باكراً، يعزز الخصوبة، ويزيد فرص الحمل، والعكس بالنسبة إلى السهر والاستيقاظ في وقت متأخر.

وشملت الدراسة فحص عادات النوم لـ100 إمرأة مشاركة، وتأثيرها على فرص حدوث الحمل، وقد وجد الباحثون أن النوم الباكر حسّن بصورة ملحوظة فرص الحمل. ويعود السبب في ذلك إلى أنّ السهر يتبع نمط الحياة غير الصحي، ما يؤدي إلى زيادة الوزن، ويرتبط بالتدخين أو الوجود في بيئة للتدخين السلبي، كما يعمل على زيادة مخاطر الإصابة بأمراض السكري والقلب.