الدوحة – أصدر مصرف قطر المركزي نيابة عن الحكومة في البلاد، سندات محلية وصكوكا بقيمة إجمالية 9 مليارات ريال (2.47 مليار دولار)، لأجل خمس سنوات لكل منهما.

وقال المصرف في بيان له، الخميس، إنه أصدر سندات محلية بقيمة 5 مليارات ريال (1.37 مليار دولار)، اعتبارا من أمس الأربعاء، وحتى 16 يناير/ كانون الثاني 2024.

وأضاف أن نسبة العائد على السندات المصدرة، تبلغ 4.25 بالمئة.

كذلك، أصدر المصرف صكوكا بقيمة 4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار)، اعتبارا من أمس الأربعاء، ولمدة 5 سنوات، بنسبة عائد 4.25 بالمئة.

وتلجأ الحكومة القطرية إلى أدوات الدين (أذونات، سندات، صكوك)، بالتزامن مع تراجع الإيرادات النفطية وتزايد النفقات المالية مع قرب تنظيم بطولة كأس العالم 2022.