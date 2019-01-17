الإمارات العربية – حصد منتخب قطر الفوز الثالث على التوالي وحسم الصدارة بعد فوزه على السعودية 2-0، اليوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في كأس اسيا 2019 بالإمارات.

وسجل المعز علي هدفي الفوز للمنتخب القطري في (د.45+1 و80).

وتصدر منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط للسعودية و3 للبنان ولا شيء لكوريا الشمالية.

وحصل منتخبا قطر والسعودية على بطاقتي التأهل المباشر إلى دور الـ16، في حين أخفق منتخب لبنان بفارق اللعب النظيف في الحصول على إحدى البطاقات المخصصة لأفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث.

وفي دور الـ16 يلتقي منتخب السعودية مع اليابان أولى المجموعة السادسة، في حين تتقابل قطر مع العراق ثاني المجموعة الرابعة.

ويحتل المنتخب القطري صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب السعودي، الوصيف.

ويحتاج منتخب قطر لتحقيق التعادل من أجل ضمان الفوز بصدارة المجموعة، علما بأن صاحب المركز الأول في هذه المجموعة يلتقي في دور الـ16 مع ثاني المجموعة الرابعة (العراق)، في حين يلتقي صاحب المركز الثاني مع أول المجموعة السادسة (اليابان).

وتمكنت قطر من تحقيق انتصارين في أول جولتين على لبنان 2-0، وكوريا الشمالية 6-0، بينما فاز الأخضر على كوريا الشمالية 4-0، ولبنان 2-0.

وينحاز تاريخ المواجهات، لصالح السعودية بفارق كبير من الانتصارات، فعلى مدار 38 مواجهة سابقة فاز الأخضر 17 مرة، بينما انتصر العنابي 6 مرات، وتعادلا 15 مرة.

وشهدت آخر 5 مواجهات بين المنتخبين (4 في كأس الخليج، وآخر ودي) تفوقا قطريا إذ تمكن العنابي من الفوز مرتين، مقابل التعادل 3 مرات.

من جانب اخر، سلمت اللجنة المنظمة في الاتحاد الآسيوي اللاعب القطري المعز علي كرة مباراة قطر وكوريا الشمالية بعد تسجيل سوبر هاتريك في المباراة السابقة.

المصدر: RT