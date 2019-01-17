ليبيا – وجهت قوة حماية طرابلس إتهاماً للواء السابع بأنه وماوصفته بـ ” المليشيات التابعة له خارجين عن الشرعية والقانون منذ أكثر من ثمانية أشهر .

ونشرت القوة بياناً مقتضباً عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ظهر اليوم الخميس صوراً عن قرار حل اللواء السابع الصادر فى أبريل 2018 عن رئيس الرئاسي فائز السراج بصفته القائد الأعلى .

وتسائلت القوة : ” من المستفيد؟ من أين يأتي الدعم ؟ من يقاتل في صفوفه ؟ من هي الشخصيات السياسية والعسكرية من ليبيا وخارجها التي تقف وراء هذا اللواء المنحل ؟ ” .

كما تسائلت قوة حماية طرابلس عما إذا كانت حكومة الوفاق والجهات التابعة لها ستجيب على هذه التساؤلات وقالت : ” هل سيجيبون أم أن الخلاف بينهم له أولوية الفكر والتدبر ؟ ” وذلك فى إشارة منها إلى الصراع القائم داخل المجلس الرئاسي .

وتوعدت القوة بالإجابة على كافة هذه الأسئلة حول تبعية اللواء السابع ومصادر دعمه وتسليحه وما إلى ذلك في حال عجز الساسة والمسؤولين عن الإجابة عنها ، بحسب نص ذات البيان .

المرصد – متابعات