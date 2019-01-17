ليبيا – وجهت قوة “قـوة حماية طرابلس” تحذيراً شديد اللهجة للواء السابع بشأن تمركزه فى مناطق بجنوب العاصمة طرابلس .

وفى إيجاز صحفي تلقته منها المرصد ، قالت القوة بأنها تحذر اللواء السابع وماوصفتهت بـ ” المليشيات ” التابعة له ، من إستخدام المرافق العامة والممتلكات الخاصة .

وإتهمت القوة اللواء السابع باستخدام مرافق عامة وخاصة في محيط منطقة “إسبيعة وسوق الخميس” وكافة مناطق الإشتباك كدرع للإحتماء ورائها وإلحاق الضرر بها ، وذلك على حد قولها.

يشار إلى أن اللواء السابع كان قد إتهم قوة حماية طرابلس الليلة الماضية بخرق إتفاق وقف إطلاق النار الموقع فى سبتمبر الماضي محملاً البعثة الأممية مسؤولية أفعال القوة التي وصفها بدوره بأنها ” مليشيا ” .

المرصد – متابعات