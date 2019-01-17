الإمارات العربية – ودع منتخب لبنان المنافسة رغم فوزه على كوريا الشمالية 4-1، اليوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في كأس آسيا 2019 بالإمارات.

سجل أهداف لبنان كل من جورج مالكي في (د.27) وهلال الحلوة في (د.65 و90+8) وحسن معتوق في (د.80 من ضربة جزاء)، في حين أحرز باك كوانغ-ريونغ في (د.9) هدف كوريا الشمالية الوحيد.

ولم يشفع الفوز للمنتخب اللبناني في التأهل لدور ثمن النهائي، بسبب قاعدة اللعب النظيف، بعد تساويه في قاعدة الأهداف مع فيتنام.

وتملك فيتنام نفس عدد نقاط لبنان ونفس فارق الأهداف (-1)، لكنها تفوقت على قاعدة اللعب النظيف كون عدد إنذاراتها أقل من لبنان.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، فوز قطر على السعودية 2-0.

وتصدر منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط للسعودية و3 للبنان ولا شيء لكوريا الشمالية.

المصدر: وكالات