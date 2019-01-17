تركيا – بعد حشد 80 ألف جندي.. هل تتراجع تركيا عن عمليتها العسكرية شرق الفرات؟ موقع “ترك برس” الإخباري عنون حصيلة لمضمون حوار أجرته القناة التلفزيونية الحكومية مع أكاديمي تركي الأستاذ رأي غوتشلوار في جامعة ألتنباش بمدينة اسطنبول .

رأى أكد أن بلاده “جادة في عمليّتها شرق نهر الفرات شمالي سوريا، التي ستتم لا محالة ولا تراجع فيها.

ونُقل عن الأكاديمي التركي في هذا السياق قوله إن “التحرك التركي بهذا الخصوص ليس دعاية سياسية، وهدفه عسكري بحت، إذ إن تركيا حشدت قرابة 80 ألف جندي على الحدود، وهذا أمر تاريخي، وليس أمام المجموعات الإرهابية إلا تسليم سلاحها والانسحاب، أو مواجهة الجيش التركي”.

كما قال إن أنقرة تفكر في أن تجعل “المنطقة الآمنة بعمق 32 كلم كمرحلة أولى، على أن تمتد من منبج حتى القامشلي، وستحاول إدارة عمليتها العسكرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ومع روسيا وإيران والقوى الفاعلة على الأرض”.

المصدر: ترك برس