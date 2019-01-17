ليبيا – عقد بمقر وزارة المالية بحكومة الوفاق امس الاربعاء اجتماع ضم وزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي ووزير المالية فرج بومطاري وعدد من المسؤولين بالوزارتين.

المجتمعون ناقشوا وفقاً للمكتب الاعلامي التابع لوزارة المالية عدد من المواضيع المتعلقة باستخدامات الطاقات المتجددة والتعاون لحلحلة عدد من العراقيل وسبل ايجاد الحلول لمشاكل توليد الطاقة واهمية التركيز على توفير مستلزمات التشغيل وصيانة المحطات الغازية والتطرق الى فرص الاستثمار في الطاقة البديلة .

ودعا الاجتماع الى أهمية الاستخدام والاستثمار في الطاقات المتجددة كبديل للكهرباء خاصة الطاقة الشمسية لتوفرها وفائض طاقتها وإشراك القطاع الخاص في هذا المجال .

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من المشروعات المقترحة من البنك الدولي في هذا الشأن مع احد الشركات العالمية المتخصصة.