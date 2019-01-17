مصر – بعيداً عن استعراض ممتلكاته التي دأب عليه الفترة الأخيرة، نشر الفنان محمد رمضان على حسابه الخاص في “إنستغرام” صورة تجمعه بزوجته التي بدت في قمة تألقها ورشاقتها.

رمضان علق على الصورة بقوله: “مع حبيبتي.. زوجتي”، ليتلقى آلاف التعليقات من جمهوره ومتابعيه يتمنون لهما السعادة ويشيدون بجمال زوجة محمد رمضان.

وكان رمضان أثار أزمة بين جمهوره وجمهور عمر دياب، بعد أن نشر عمر دياب صورة له من داخل إحدى السيارات الفارهة وعلق جمهوره بأن رقم واحد الحقيقي قد ظهر، ليرد رمضان في اليوم التالي بفيديو يستعرض فيه كل سياراته معلقا عليها إنه من يبدأ والجميع يسير وراءه مما دفع عددا كبيراً من جمهور عمرو دياب للرد عليه، فما كان من جمهور رمضان إلا أن دخلوا في مشاحنات مع جمهور عمرو حول من رقم واحد.