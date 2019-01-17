الإمارات العربية – صرح الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي، إن فريقه سيلعب بكامل “قوته الضاربة” أمام قطر اليوم الخميس في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم بالإمارات.

وفي مؤتمر صحفي، الأربعاء، أكد بيتزي “سنلعب بكامل قوّتنا غدًا، وأيًا كان الخصم الذي سنواجهه في ثمن نهائي البطولة القارية فنحن جاهزون له”.

وأضاف “سنحاول غدًا أن نبذل أقصى جهدنا من أجل نحقق الفوز، حتى وإن كنا قد تأهلنا إلى ثمن النهائي إلا أن هذا لن يغير من استراتيجيتنا”.

وأوضح بيتزي “نتمنى أن نحقق تطلعات الجماهير السعودية التي تنظر إلى كل مباراة ودور نلعبه بذات الأهمية”.

وتابع المدرب الأرجنتيني تصريحاته قائلًا، “ما يهم في مثل هذه البطولات هو تحقيق النتائج الجيدة، وهذا ما حدث لنا في أول مباراتين أمام لبنان وكوريا الشمالية”.

واختتم بيتزي تصريحاته قائلًا ” لاعبو المنتخب يمتلكون مستوى عال من الموهبة، وأنا بدوري كمدرب أقوم بتدريبهم على كيفية الاستفادة من نقاط القوّة وتصحيح نقاط الضعف، وهناك تحسن كبير على المستوى البدني والفني”.

وانتزع المنتخب السعودي بطاقة العبور إلى ثمن النهائي القاري بجانب قطر، حيث يمتلك الأخضر السعودي في رصيده 6 نقاط في الوصافة بفارق الأهداف خلف العنابي المتصدر.