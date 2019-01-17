الإمارات العربية – توقع الإسباني فيلكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري صعوبة مباراة فريقه أمام نظيره السعودي اليوم الخميس في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم المقامة بالإمارات.

وفي مؤتمر صحفي، الأربعاء، قال سانشيز “فخورون جدا بأدائنا خاصة في المباراة الأخيرة ومباراة السعودية ستكون صعبة”.

وأضاف “التحضيرات لمباراة السعودية عادية و نتمنى أن نواصل على نفس المنوال”.

واختتم المدرب الإسباني تصريحاته بالقول “جميع لاعبينا جاهزون لخوض مباراة السعودية، وسنحاول بشتى الطرق الحفاظ على قمة المجموعة”.

ويتصدر المنتخب القطري ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن السعودية، حيث أنهما حسما بطاقة التأهل لثمن النهائي من الجولة الماضية.