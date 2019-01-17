ليبيا – بحث مدير أمن أجدابيا العميد الصادق اللواطي أمس الأربعاء مع مدراء الأمن الأوضاع الأمنية التي تخص النطاق الجغرافي للمنطقة.

العميد اللواطي أكد بحسب المكتب الإعلامي لمديرية أمن أجدابيا على ضرورة تشكيل خطة أمنية بين المديريات والجهات الامنية كلا حسب نطاق اختصاصه.

وشدد المجتمعون على أهمية محاربة الهجرة غير الشرعية وتنسيق الأجهزة فيما بينها للحد من هذه الظاهرة التي تهدد أمن الوطن والموطن ، مذكرين بالدور المهم للتعاون الامني بين هذه المديريات والجهات الامنية لإستتباب الأمن.

واتفق المجتعون على ضرورة الوقوف والتأمين خلف القوات المسلحة التي تقارع الارهاب في ربوع ليبيا.