ليبيا – أدانت مديرية آمن الجفارة ( ورشفانة ) الأحداث التي تمر بها منطقة العزيزية إلى جانب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها أطراف المنطقة يوم أمس الأربعاء .

مديرية أمن الجفارة أكدت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه بأن منتسبيها سيقفون صفاً واحداً مع المدافعين عن منطقتهم واصفة ماحدث بـ ” الهجوم الغادر الذي قامت به المليشيات المسلحة ” على الحدود الشرقية للمنطقة.

وبيّنت المديرية بأن عناصرها سيبذلون قصارى جهدهم لمنع عودة المجرمين والمنطقة للمربع الآول خاصة بعد أن شهدت إستقرار آمنياً في الآونة الأخيرة ، وذلك بحسب نص ذات البيان .

المرصد – متابعات