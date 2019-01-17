ليبيا – أكد المدير العام للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية ” لافيكو ” سالم حنيش، إستمرار العمل على تحقيق نقلات نوعية في العمل والأداء والإنجاز داخل الشركة بما يعكس النظرة الاستراتيجية العميقة لإدارتها في تقديم أفضل النتائج المرجوة ، وذلك على حد قوله .

وأضاف حنيش فى تصريح تلقته منه المرصد عبر البريد الألكتروني ، بأنهم يسيرون نحو تحقيق أفضل النتائج المميزة للشركة مؤكداً على مكانتها كشركة ليبية إستثمارية رائدة فى الوقت الذي يؤكد فيه مجلس إدارتها على ضرورة إستمرار جهودهم وجميع الموظفين ، لتحقيق تطلعات الشركة الخارجية لتطوير خدماتها وتحسين بيئة العمل.

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية مصطفى الخطابي قد ترأس يوم الإثنين الماضي في طرابلس، اجتماع مجلس الإدارة الأول لسنة 2019 , وناقش المجلس جملة من الموضوعات والقضايا المرتبطة بعمل الشركة وجهاتها التابعة.

كما تضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة قرارات الاجتماع السابق لمجلس الإدارة، وآخر مستجدات أنشطة اللجان المُكلفة بمتابعة أداء سير عمل الشركات التابعة لها .

المرصد – خاص