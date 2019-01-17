ليبيا – قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر النجار أمس الأربعاء إن مرض اللشمانيا الجلدي متوطن في ليبيا منذ عشرات السنين ، موضحاً أن أعراضه تتجلى في تقرحات بالوجه والأطراف الخارجية وتشوهات دائمة مشينة.

النجار أكد في تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية” أن حالات الإصابة باللشمانيا ارتفعت بعد توقف برامج المكافحة وانتشار ذبابة الرمل الناقلة للمرض مما تسبب في انفجار وبائي هذا العام في ليبيا.

وأشار مدير المركز إلى أن ليبيا تحتاج إلى حوالي 5 آلاف عبوة دواء لمكافحة المرض،لافتاً إلى أن سعر العلاج ليس مكلفا.