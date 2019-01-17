مصر – أكد وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان المصري النائب محمود حسين اليوم الخميس أن مصر التي ستستضيف كأس الأمم الإفريقية هذا العام ستستفيد من خبرة روسيا في تنظيمها لمونديال 2018.

وقال حسين في تصريحات لوكالة سبوتنيك: “مصر تمتلك خبرة طويلة في تنظيم البطولات، وصنفت بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر عام 2006، كأفضل بطولة من حيث التنظيم، كما أننا سنستفيد من تجربة روسيا في تنظيم المونديال العام الماضي”.

وأضاف حسين: “وجهنا خطابا لرئيس اتحاد الكرة، ولوزير الشباب والرياضة، من اللجنة، أكدنا فيه على وضع كافة الإمكانيات لخدمة تنظيم البطولة لإخراجها في أفضل شكل. كما أن هناك تعهدا من الحكومة والاتحاد بتسهيل حضور الجماهير في المدرجات، لتقام البطولة في أجواء حماسية شعبية”.

وأوضح النائب حسين: “هناك تسهيل لحضور المشجعين للبطولة، كإصدار تذكرة خاصة للمشجعين لاستخدام كافة المواصلات العامة خلال فترة البطولة، إضافة لتسهيلات بالتنقل والإقامة خلال فترة البطولة، لضمان نجاحها شعبيا ورسميا”.

يذكر أن مصر فازت بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية على أراضيها، والتي ستقام خلال شهر أغسطس القادم ، وسبق لمصر استضافة البطولة عام 2006.

المصدر: سبوتنيك