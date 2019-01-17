الإمارات العربية – حسم المنتخب الياباني صدارة المجموعة السادسة بعد الفوز على نظيره أوزبكستان 2-1 ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات.

وافتتح أوزبكستان التسجيل عند الدقيقة الـ40 عن طريق إلدور شمولدوف قبل أن يدرك يوشينوري موتو التعادل بعد ثلاث دقائق فقط ليرجح تسوكاسا شيوتاني كفة المنتخب الياباني بهف ثان عند الدقيقة الثامنة والخمسين.

وكان الفريقان قد ضمنا التأهل إلى دور ثمن النهائي قبل المواجهة ليتصدر الساموراي المجموعة برصيد 9 نقاط فيما تجمد رصيد الأوزبكي عند النقطة السادسة في مركز الوصافة.

ويلاقي منتخب أوزبكستان نظيره الأسترالي في دور الـ16 من البطولة، وينتظر منتخب اليابان معرفة هوية وصيف المجموعة الخامسة بين قطر والسعودية.

المصدر: RT