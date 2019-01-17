الإمارات العربية – اتضحت صورة المنتخبات المتأهلة إلى دور الستة عشر من كأس آسيا – الإمارات 2019 مع نهاية المرحلة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، اليوم الخميس.

وتأهل إلى دور الـ16 كل من الإمارات وتايلاند والبحرين (المجموعة الأولى).

الأردن وأستراليا (المجموعة الثانية).

كوريا الجنوبية والصين وقيرغيزستان (المجموعة الثالثة).

إيران والعراق وفيتنام (المجموعة الرابعة)

قطر والسعودية (المجموعة الخامسة).

اليابان وأوزبكستان وعمان (المجموعة السادسة).

وجاءت مواجهات ومواعيد دور الـ16 على النحو التالي:

1- تايلاند × الصين.. 20 يناير

2- إيران × عمان.. 20 يناير

3- الأردن × فيتنام.. 20 يناير

4- اليابان × السعودية.. 21 يناير

5- الإمارات × قيرغيزستان.. 21 يناير

6 – أستراليا × أوزبكستان.. 21 يناير

7- كوريا الجنوبية × البحرين.. 22 يناير

8- قطر × العراق.. 22 يناير

المصدر: RT