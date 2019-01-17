الكويت – توفي صباح اليوم الخميس الفنان الكويتي، حمد ناصر، عن عمر ناهز 76 عاما، بعد صراع مع المرض.

والراحل من مواليد 1942، وكان ممثلا ومخرجا وكاتبا. كما عمل الفنان في تخصص الماكياج، وهو من الرعيل الأول من الممثلين، ممن ساهموا في نشر الحركة المسرحية بدولة الكويت.

وكانت بداياته في المسرح المدرسي، وكان أول ظهور تلفزيوني له في مسلسل “عائلة بوجسوم” عام 1962، ثم انضم إلى فرقة المسرح العربي عام 1965، ليشارك بأولى مسرحياتها عام 1969 بعنوان “الليلة يصل محقان”، ثم توالت بعدها أعماله بين السينما والمسرح والتلفزيون.

كما شارك ناصر في الفيلم الكويتي الشهير “بس يا بحر” في دور “بدر”. ومن أهم أعماله أيضا دور الفنان عوض الدوخي في مسلسل إذاعي عن قصة حياة الفنان عوض الدوخي.

المصدر: وكالات