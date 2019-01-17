ليبيا- عقد وفد حكومة الوفاق الذي يقوم بزيارة إلى الجنوب مؤتمراً صحفياً برفقة مسؤولي أوباري تخدثوا فيه عن الزيارة واهدافها.

وفد حكومة الوفاق ضم بحسب ادارة التواص والاعلام التابعه للمجلس الرئاسي وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر والناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك وعضو المجلس الدولة ابكده الكوني ووكيل وزارة التخطيط علي سليمان ووكيل وزارة المالية، وعددًا من المسؤولين بالوزارات.

وجاءت الزيارة للاطلاع عن قرب على المشاكل والعراقيل التي تعانيها المنطقة.

وأكد الوفد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمدينة أوباري العمل على إيجاد الحلول العاجلة للمنطقة بما يوفر الخدمات في المجالات كافة لسكان منطقة وادي الحياة.