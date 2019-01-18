فيينا – ارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة في تعاملات الجمعة بأكثر من 1 في المائة، مدفوعة بخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإنتاج الشهر الماضي، ما يقلص من مخاوف تخمة في المعروض.

وبحلول الساعة (12:13 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس / آذار بنسبة 1.31 بالمائة أو 80 سنتا، إلى 61.98 دولارا للبرميل.

وفي نفس الاتجاه، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم فبراير / شباط بنسبة 1.42 بالمائة أو 74 سنتا، إلى 52.81 دولارا للبرميل.

وأعلنت “أوبك” أمس تراجع إنتاجها إلى 31.578 مليون برميل يوميا في ديسمبر / كانون الأول الماضي، نزولا من 32.328 مليون برميل يوميا في الشهر السابق له، بحسب التقرير.

وجاء خفض الإنتاج البالغ 751 ألف برميل يوميا بين ديسمبر ونوفمبر 2018، قبيل تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج مطلع العام الجاري، وبعد هبوط أسعار النفط الحاد منذ منتصف أكتوبر / تشرين الأول 2018.