أديس أبابا – انطلقت قمة قادة دول مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي ( SADC) ، امس بأديس أبابا، لتقييم الأوضاع في الكونغو الديمقراطية على خلفية الانتخابات الأخيرة.

ودعت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا لينديوي سيسولو جميع الأطراف إلى “ضبط النفس وانتظار قرار المحكمة الدستورية” حول نتائج الانتخابات.

وأوضحت سيسولو، في تصريحات قبيل القمة المغلقة، أن القمة تهدف إلى مساعدة اللاعبين السياسيين في الكونغو الديمقراطية على ضبط النفس.

وشددت على ضرورة تجنب العنف وحماية السلام في البلاد.

ومجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية (SADC) منظمة دولية تتكون من 14 دولة إفريقية، بينها زيمبابوي، موزمبيق، بوتسوانا، زامبيا، أنغولا، وتهدف إلى زيادة التعاون بينها.

ويشارك في قمة الخميس مسؤولون من الاتحاد الإفريقي، بينهم الرئيس الرواندي بول كاغامي، بهدف مراجعة وتقييم الوضع السياسي في الكونغو الديمقراطية.

والسبت الماضي أعلن مسؤولون بالائتلاف الحاكم في الكونغو الديمقراطية، الذي ينتمي إليه الرئيس المنتهية ولايته جوزيف كابيلا، فوزهم بالأغلبية في الانتخابات التشريعية التي جرت بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في العاشر من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تعلن المحكمة الدستورية قريبًا النتائج النهائية للانتخابات التي شهدتها البلاد مؤخرا .

وتنافس 21 مرشحًا على منصب الرئاسة، خلفًا للرئيس المنتهية ولايته جوزيف كابيلا، الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة متتالية.

وتولى كابيلا مقاليد الحكم في بلاده عام 2001، خلفا لوالده لوران ديزيريه كابيلا، وقرر خلال الانتخابات المقبلة، دعم وزير داخليته السابق إيمانويل رامازاني شاداري.

يشار إلى أن نحو 40 مليون ناخب يحق لهم التصويت في انتخابات الكونغو الديمقراطية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 81.34 مليون نسمة، حسب إحصائيات 2017.