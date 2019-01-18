روسيا – ذكرت وسائل إعلام روسية، الجمعة، أن جهاز الأمن الصربي اعتقل مواطنا محليا قيل إنه ينتمي إلى تنظيم “داعش” الإرهابي، وخطط لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته صربيا الخميس.

وأفادت صحيفة “فزغلياد” الإلكترونية الروسية، أن “جهاز الأمن الصربي أعلن عشية زيارة بوتين الرسمية للبلاد، اعتقال شاب محلي يدعى أرمين عليباشيتش (21 عاما) في مدينة نوفي بازار (جنوب غرب)”.

وأضافت أن “الشاب كان يعد لمحاولة اغتيال الرئيس الروسي”، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

ونقلت الصحيفة عن وكالة مكافحة التجسس والشرطة الصربية قولها، إن الشاب “وهابي الفكر وينتمي إلى الفرع المحلي لداعش”.

وأشارت أنه تم العثور على “بندقية ذات عيار صغير مزودة بمنظار، ومحركات أقراص محمولة على الحاسوب داخل حقيبته، إضافة إلى حمله سكين صيد تحت حزام”، بحسب المصدر ذاته.

وبحسب الصحيفة الروسية، ينتمي “أرمين” إلى خلية محلية متطرفة تحاول منذ زمن طويل الارتباط بتنظيم “داعش”.

والخميس، أجرى الرئيس الروسي زيارة رسمية إلى صربيا استغرقت يوما واحدا، تحت حراسة أمنية مشددة.

ووفقا لـ “روسيا اليوم”، من المهم لموسكو عدم انضمامها إلى حلف الناتو، لأنها تحتل موقعا جغرافيا مركزيا في البلقان.