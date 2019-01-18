المغرب – صرح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إن قرار زيارة عدد منتخبات “مونديال” قطر 2020، سيحسم في مايو / أيار المقبل بمدينة ميامي الأمريكية.

جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها الخميس بمدينة مراكش المغربية، في ختام القمة التنفيذية للاتحاد.

وأضاف إنفانتينو، “سوف نتخذ القرار النهائي في هذا الموضوع خلال القمة المقبلة التي ستقام في ميامي مايو المقبل”. وقال رئيس “الفيفا”، “تدارسنا الأمر على مستوى الجهاز التنفيذي، وعرضنا فكرة زيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 منتخبا”.

ورفض رئيس الفيفا الحديث عن البلدان التي يمكن اقتراحها من أجل تنظيم مشترك مع قطر، لكنه أوضح أن “هذا البلد سيكون قريبا جغرافيا من قطر، حيث سيتم تسهيل عملية التنقل”.

ولفت إلى أن “الفيفا ستأخذ بالحسبان مجموعة من المتغيرات التي تعرفها المنطقة، خاصة الأزمة بين بعض البلدان”، في إشارة إلى الأزمة الخليجية.

وفي رد له عن سؤال حول طموح “الفيفا” من أجل الفوز بجائزة “نوبل” من خلال التدخل لحل أزمات إقليمية، في إشارة إلى أزمة الخليج، صرح إنفانتينو قائلا: “ليس لنا طموح الفوز بجائزة نوبل للسلام، طموحنا هو تنظيم دوريات تجمع دول العالم”.

وتابع “نهدف أيضا إلى مساعدة البلدان عبر كرة القدم. لقد شاهدنا الأمر في مونديال روسيا، بعد أن غير العديد من الصور النمطية حول روسيا.. مونديال 2022 سيكون مناسبة أيضا من أجل التعرف على هذه المنطقة، حتى تستفيد قطر ودول الجوار من هذه الفرصة”.

وأضاف “الآن هناك بعض المشاكل بين هذه الدول، وإذا كانت هناك حواجز سنعتمد على الطائرة وسيلة نقل، كرة القدم قد تقرب بين الشعوب، وقد تذوب الخلافات”.