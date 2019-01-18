مصر – أحبطت الأجهزة الأمنية المصرية لقناة السويس في ميناء غرب بورسعيد، محاولة تهريب كاميرات مراقبة سرية مزودة بميكروفونات محظور إدخالها إلى البلاد لدواع أمنية.

وذكرت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، أنها ضبطت حاوية مدون في مستندات استيرادها أجهزة حاسوب وشاشات مستعملة.

في حين وجدت فيها أجهزة غير مشمولة في المستندات، وهي عبارة عن كاميرات مراقبة سرية محظورة عددها 325 قطعة.

وأوضحت أن مالك شركة الاستيراد صاحب الطرد، أقر بصحة واقعة الضبط، نافيا في الوقت ذاته علمه بما تحتويه الشحنة من أصناف محظور استيرادها.

وأكدت أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

المصدر: RT