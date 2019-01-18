ليبيا – دعا الإتحاد الأوروبي في بياناً له أمس الخميس الأطراف المتنازعة جنوب العاصمة طرابلس إلى الالتزام بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه في سبتمبر الماضي وإنهاء الأعمال القتالية وحماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.

المتحدثة باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وسياسة الجوار الأوروبية أوضحت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه أن إستئناف القتال في طرابلس يشكل خرقاً مقلقاً لوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في سبتمبر وخرقاً للترتيبات الأمنية اللاحقة.

وأكدت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية على أن الذين يقوضون العملية السياسية أويهددون إستقرار ليبيا سوف يخضعون للمساءلة بناءً على ما ذكرته وزيرة خارجية الإتحاد الأوروبي في العاشر من شهر ديسمبر الماضي.

وشدد البيان على دعم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لتنفيذ الترتيبات الأمنية اللازمة واستعادة الأمن والاستقرار في العاصمة.

الإتحاد الأوروبي أكد في ختام بيانه على أن الأزمة الليبية تحتاج إلى حل تفاوضي ولا يمكن حلها من خلال العنف.