ليبيا – أكدت غرفة عمليات الكرامة رسمياً بعد ظهر الجمعة عن مقتل الإرهابي عبدالمنعم سالم الحسناوي المكنى ابوطلحة القيادي بتنظيم القاعدة والارهابي المهدي دنقو القيادي فى داعش والارهابي المصري عبدالله الدسوقي .

وقالت الغرفة على لسان عميد أحمد المسماري فى بيان تلقته منه المرصد أن مقتل الثلاثة تم فى عملية نوعية قامت بها مجموعة العمليات الخاصة المشكلة من كتيبة شهداء الزاوية وكتيبة طارق بن زياد .

وأضافت الغرفة أن العملية بدأن فجر اليوم الجمعة بمنطقة الشاطئ في الجنوب الغربي وذلك بعد توارد معلومات بوجود عناصر ارهابية في الموقع الذي يقع شمال غرب مدينة سبها بحوالي 60 كيلومتر .

وكانت صحيفة المرصد قد أشارت فى وقت سابق لهذا الإعلان إلى مقتل عنصر مصري مُفتش عنه كان برفقة أبوطلحة قبل أن تؤكد القيادة العامة رسمياً بأنه الإرهابي عبدالله الدسوقي .

أما المهدي سالم رجب دنقو المكنى بـ ” أبوالبركات ” فهو مسؤول مايسمى بديوان الجند والعسكر بتنظيم داعش ، وإتهمه مكتب النائب العام فى طرابلس قبل عام كامل بأنه شرع فى تأسيس مايسمى بـ ” جيش الصحراء ” الموالي للتنظيم بالجنوب كما أنه يعد أحد مهندسي عملية ذبح الأقباط المصريين فى سرت.

يشار إلى أن آخر ظهور لـ ” أبوالبركات ” كان فى شهر يونيو الماضي عندما رصد الجيش مشاركته فى الهجوم الذي شنته قوات جضران وحلفائها من سرايا الدفاع والمعارضة التشادية على المرافق النفطية فى خليج السدرة .

المرصد – خاص