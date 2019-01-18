ألمانيا – قامت الشرطة الألمانية بعملية نوعية واسعة النطاق في البلاد، استهدفت عصابة يمينية متطرفة، وضبطت بحوزتها أسلحة نارية متنوعة وشارات نازية.

وأكد جهاز الشرطة أنه يجري حاليا التحقيق مع 40 مشتبها به، في حين شارك أكثر من 200 عنصر أمن ومداهمة في العملية الأمنية، التي استهدفت 12 موقعا مختلفا، في 8 ولايات ألمانية.

وتطلق العصابة المتطرفة على نفسها اسم، “الفرسان الاشتراكيون الوطنيون لـ KKK ألمانيا”، في حين تلتقي أهداف أفرادها في بوتقة واحدة، هي تمجيد “الاشتراكية القومية”، الإيديولوجية التي قام عليها الحزب النازي سابقا.

وضبطت الشرطة أكثر من 100 قطعة سلاح في المواقع التي داهمتها، بعضها رشاشات أتوماتيكية، بالإضافة إلى ذخائر وسكاكين وسيوف. كما عثرت الشرطة على شعارات ورموز نازية في المواقع المستهدفة.

وعلاوة على ما سبق، صادرت الشرطة العديد من الحواسب وأقراص التخزين والوثائق، بهدف التقصي أكثر عن حجم المنظمة المتطرفة وهيكليتها التنظيمية.

وأضاف المحققون أن العصابة منظمة بشكل جيد، وأنها حاولت إبقاء كافة أنشطتها سرية للغاية، إذ كان أفرادها يتواصلون باستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، ساعين لتجنيد مزيد من الأعضاء الجدد. كما قام “الفرسان” بدفع الأموال شهريا لتمويل أنشطة العصابة في أنحاء ألمانيا.

المصدر: RT