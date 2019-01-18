القضاء السويسري ينصف “غازبروم” في معركة الغاز التي أثارتها أوكرانيا

القضاء السويسري ينصف “غازبروم” في معركة الغاز التي أثارتها أوكرانيا

سويسرا – قضت محكمة سويسرية مختصة برفع الحجز المفروض على أسهم شركة الغاز الروسية “غازبروم” في شركتي نورد ستريم، ونورد ستريم-2 المسؤولتين عن مدّ وإدارة جزء من أنابيب الغاز الروسي إلى أوروبا.

وجاء في بيان صدر عن الشركة الروسية الخميس: “في 16 يناير ألغت محكمة كانتون زوغ الحجز المؤقت المفروض في سويسرا على أسهم “غازبروم” في شركتي نورد ستريم ونورد ستريم-2″.

وتم الحجز على أسهم “غازبروم” في هاتين الشركتين في 29 مايو الماضي بموجب دعوى أقامتها شركة الطاقة الأوكرانية “نفطو غاز” مطالبة الجانب الروسي بتعويض قدره 2.56 مليار دولار.

والمثير للدهشة أنه في الوقت الذي ألغت فيه المحكمة السويسرية الحجز عن الأسهم، تفاخر رئيس شركة “نفطو غاز” أندريه كوباليف في أوكرانيا بنجاح شركته في مصادرة أسهم “غازبروم”، معتبرا ذلك نصرا لشركته.

وكانت محكمة ستوكهولم للتحكيم قد انحازت في فبراير الماضي لـ”نفطو غاز” في قضية تتعلق بإمدادات الغاز وعقود نقله من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، وأصدرت حكما يقضي بدفع “غازبروم” تعويضات بقيمة 2.56 مليار دولار لـ”نفطو غاز”.

المصدر: “فيستي”