ليبيا – توعد عضو الغرفة الأمنية في اللواء السابع مشاة مصعب زقلوط اليوم الجمعة ماوصفها بـ ” المليشيات ” المدعومة من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج .

وقال زقلوط تلك ” المليشيات ” مازالت تسيطر على طرابلس متوعاً إياها برد قاسٍ كما حملها مسؤولية بداية الهجوم على تمركزاته فى جنوب العاصمة .

وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” قال زقلوط إن ” المليشيات ” التي تسيطر على العاصمة وتعرف بقوة حماية طرابلس هي التي قامت بالهجوم على التمركزات الأمنية للواء السابع بعد ما تم الاتفاق بين اللواء السابع مشاة ووزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق بتسليم مطار طرابلس.

ولفت عضو الغرفة الأمنية باللواء السابع إلى أن هذه الأعمال التي تقوم بها ما وصفها بالمجموعات المسلحة الموجودة داخل طرابلس غير مسؤولة وستدخل المنطقة في أنفاق مظلمة.

واختتم زقلوط حديثه للموقع :”سيكون الرد عليهم مفصلياً وقاسياً وسوف نستمر بدعم بناء الدولة التي يتمناها كل الليبيين” وذلك على حد تعبيره .

المرصد – متابعات