ليبيا – طالبت جمعية الهلال الأحمر فرع طرابلس اليوم الجمعة كل الأطراف المتقاتلة بمنح ساعات هدنة معلنة لإخلاء العالقين بالمناطق السكانية خاصةً سوق الخميس والسبيعة.

‏الجمعية أشارت بحسب مكتبها الإعلامي إلى أن فريق التدخل أثناء الطوارئ قام بجولة إستطلاعية ميدانية أمس الخميس إستهدفت فيها مناطق طريق المطار، ووادي الربيع، وقصر بن غشير ” لمعرفة الطرق الأمنة في حالة صدور أي بلاغ من قبل المدنيين.

ونوّه البيان إلى أن فريق التدخل لا يزالُ على أتم الإستعداد لتلقي أي بلاغ سواء على رقم البلاغات 0928853028 أو علي الصفحة الخاصة لجمعية الهلال الأحمر طرابلس.