إيطاليا – أعلن رئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلوسكوني، عزمه الترشح لانتخابات البرلمان الأوروبي، المزمع إجراؤها في 26 مايو المقبل.

وقال برلوسكوني لمؤيديه في جزيرة سردينيا بالبحر المتوسط ​​”قررت في شيخوختي المتقدمة تولي المسؤولية بأن أذهب إلى أوروبا التي تفتقر إلى الرؤية العميقة للعالم”.

ويرى برلوسكوني أنه قادر على إقناع الناخبين “بأن أوروبا تتعرض لخطر الابتعاد عن القيم الغربية …الإمبراطورية الصينية ستهيمن على أوروبا إذ أن ثقافتها وقيمها تتعارض مع ثقافتنا”.

وبرلوسكوني الذي ينتمي لحزب الوسط طرد من مجلس الشيوخ ومنع من العمل السياسي بعد إدانته بتهم تتعلق بالكسب غير المشروع. ومع ذلك تم رفع الحظر عنه في شهر مايو الماضي، مما سمح له بالعودة إلى المعترك السياسي.

كما أشارت وسائل إعلام إلى أن برلوسكوني يريد الوقوف في وجه حركة “خمس نجوم” الإيطالية اليمينية التي شكلت حكومة إئتلافية مع حليفه التقليدي “الرابطة” ومحاربتها، “نحتاج لتغيير هذه الحكومة التي تضم حركة خمس-نجوم التي يقودها أناس غير أكفاء ولا يملكون أي خبرة… إن التحالف (مع الرابطة) ليس طبيعيا ولا أعتقد أنه سيستمر طويلا”.

برلوسكوني تولى رئاسة الوزراء أربع مرات في مسيرة سياسية تخللها فساد وفضائح جنسية، لكنه يقول إنه ضحية لقضاة يساريين.

المصدر: وكالات