رسميا.. برشلونة ينجو من الإقصاء في كأس الملك

رسميا.. برشلونة ينجو من الإقصاء في كأس الملك

إسبانيا – قررت المحكمة الرياضية الإسبانية رفض الدعوى المقدمة من قبل فريق ليفانتي لإقصاء برشلونة من بطولة كأس ملك إسبانيا بسبب خرقه للوائح بإشراك لاعب غير مؤهل للعب.

ونجح برشلونة في التأهل على حساب ليفانتي لربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا عقب الفوز في مجموع المباراتين بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأقام نادي ليفانتي دعوى تطالب باستبعاد برشلونة من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد مشاركة اللاعب الناشئ تشومي، وهو لاعب لايحق له المشاركة في المباراة بعد لأنه كان يقضي عقوبة الإيقاف مع فريق رديف برشلونة بالدرجة الثالثة.

لكن ليفانتي تأخر بتقديم شكوى الفريق المنافس، والتي جاءت بعد انتهاء المدة المحددة.

ومن المقرر أن تقام اليوم قرعة دور الـ8 في بطولة كأس ملك إسبانيا في العاصمة مدريد، بمشاركة برشلونة، بعد رفض الاستئناف.

وبهذا ينجو برشلونة من مصير غريمه التقليدي ريال مدريد الذي تعرض للإقصاء أمام قادش بسبب مشاركة لاعبه الروسي دينيس تشريتشيف في بطولة كأس الملك بالعام ما قبل الماضي.

المصدر: وكالات