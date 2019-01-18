سوريا – تنفذ القوات الروسية دوريات منفردة، وأخرى مشتركة في محيط منبج الخاضعة لسيطرة تنظيم “ي ب ك / بي كا كا” الإرهابي، شمالي سوريا.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول، الجمعة، أن الدوريات الروسية يقوم بها الجنود الروس بمفردهم في بعض النقاط، وفي نقاط أخرى يتم تسيير دوريات مشتركة مع ما يسمى “مجلس الباب العسكري”، التابع لـ “ي ب ك”.

ورصدت عدسة الأناضول عربات مصفحة تحمل العلم الروسي، وجنودا روسا يقومون بدورية في أطراف بلدة العريمة جنوب غربي منبج.

كما ينفذ الجنود الروس دوريات مشتركة مع عناصر “ي ب ك” الإرهابي، الذين يستخدمون اسم “مجلس الباب العسكري” غطاءً لفعالياتهم.

كما رصدت الأناضول البناء المكون من طابقين الذي يتم فيه التخطيط للدوريات المشتركة بين الجانبين، حيث رُفعت عليه رايات “مجلس الباب العسكري” المزعوم، والعلم الروسي، جنبا إلى جنب مع رايتي “ي ب ك” و”ي ب ج”، الفرع النسائي للمنظمة.

وأنشأت “ي ب ك” مجلس الباب العسكري للسيطرة على مدينة الباب، قبيل عملية درع الفرات في أغسطس / آب 2016 التي نفذها الجيشان التركي والسوري الحر.

وتمكنت القوات التركية والجيش السوري الحر خلال عملية “درع الفرات”، من تطهير مناطق واسعة من الريف الشمالي لمحافظة حلب، بينها مدينتا الباب وجرابلس، من تنظيم “داعش” الإرهابي، في الفترة بين أغسطس 2016 ومارس / آذار 2017، ما أتاح لآلاف السوريين العودة إلى ديارهم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في 10 و13 يناير / كانون الثاني الجاري، إنها تسير دوريات في محيط منبج على محورين، يبلغ طول الأول 48 كيلومترا، فيما يبلغ طول المحور الثاني 32 كيلومترا.