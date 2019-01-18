روسيا – أوضح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن بلاده ليس بمقدورها خفض إنتاج النفط بشكل حاد وفق اتفاق (أوبك+).

وبدأت “أوبك+” تنفيذ اتفاق جديد لخفض إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع 2019 ولمدة 6 أشهر.

وتتألف “أوبك+” من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، إضافة إلى منتجين مستقلين تقودهم روسيا.

وأوضح نوفاك في تصريحات أوردتها وسائل إعلام روسية، أن روسيا لا يمكنها خفض الإنتاج النفطي بشكل حاد “بسبب الظروف المناخية والجيولوجية الخاصة في بلاده”.

وأضاف أن بلاده “ستسعى لتنفيذ الاتفاقية بأقرب وقت ممكن”، دون مزيد من التفاصيل.

والجمعة الماضي، قال نوفاك إن بلاده خفضت إنتاج النفط في يناير / كانون الثاني الجاري، بمعدل يزيد على 30 ألف برميل يوميا.

وأوضح آنذاك أنه “من المخطط تخفيضه خلال الشهر الجاري بمقدار 50 ألف برميل يوميا”.

وروسيا، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة، إذ يبلغ متوسط الإنتاج الأمريكي اليومي نحو 11.7 مليون برميل، فيما تأتي السعودية ثالثا بمتوسط 11 مليون برميل يوميا.