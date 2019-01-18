إسبانيا – حسم ريال مدريد الإسباني، موقفه من إمكانية استمرار الأرجنتيني سانتياجو سولاري كمدير فني للفريق الملكي في الموسم المقبل.

وذكرت قناة “كواترو” الإسبانية عبر موقعها الإلكتروني، أن سولاري لن يتواجد كمدرب لريال مدريد في الموسم الجديد، وسيرحل بنهاية الموسم الجاري، ما لم يحدث أي كارثة قبل يونيو/حزيران المقبل، بسبب عدم الاقتناع بمستواه.

ويرى مجلس إدارة ريال مدريد أن النادي الملكي يحتاج إلى مدرب جديد يقود مشروع الفريق في الموسم الجديد.

وتولى سولاري، تدريب ريال مدريد بصفة مؤقتة لنهاية الموسم، خلفًا للمقال جولين لوبيتيجي، وحصد لقب كأس العالم للأندية الشهر الماضي في الإمارات.

ولا يزال ريال مدريد، يمتلك فرصة المنافسة على ألقاب الليجا وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، بفارق 10 نقاط عن المتصدر برشلونة، بعد مرور 19 جولة.

المصدر : كووورة