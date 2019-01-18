سوريا – أفادت وكالة “سانا”، بمقتل 20 مدنيا من بينهم أطفال ونساء، في غارات شنتها طائرات التحالف الدولي على بلدة “الباغوز تحتاني” شرق دير الزور.

وتقود الولايات المتحدة في سوريا منذ صيف عام 2014 قوات التحالف الدولي ضمن، تشكيلته التي تضم 60 دولة، بزعم محاربتها تنظيم “داعش”، دون أي دعوة أو موافقة من دمشق، التي تتهم الجيش الأمريكي وحلفاءه بانتهاك سيادة الدولة وارتكاب مجازر متكررة بحق السوريين.

وغالبا ما تتسبب غارات التحالف الدولي في سوريا بمقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية والمرافق الخدمية.

المصدر: سانا