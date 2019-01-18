ليبيا – في إطار ماوصفتها بجهودها المتواصلة الرامية لدعم الحكومة الليبية في تعزيز قدرات مؤسساتها الأمنية النظامية، نظمت بعثة الأمم المتحدة ، الخميس ، إجتماعاً بين وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا ونائبيه و 18 ضابطاً قالت بأنهم من كبار ضباط الوزارة مع ممثلي السلك الدبلوماسي في ليبيا وذلك في مقر البعثة في طرابلس.

وفى إيجاز صحفي موسع عممته على وسائل الإعلام بوقت متأخر من مساء الخميس ، أكدت البعثة بأن الهدف الرئيسي للاجتماع هو حشد الدعم لوزارة الداخلية ومديريات الأمن التابعة لها.

وحضر الاجتماع المبعوث الأممي غسان سلامة ونائبه للشؤون السياسية ستيفاني وليامز فيما ترأس الجلسة وزير الداخلية فتحي باشاآغا ًذلك بحضور 17 سفيراً وممثلا للدول الأعضاء

وكشفت البعثة بأن بعض الدبلوماسيين حضروا الاجتماع من مكتب البعثة في تونس من خلال إتصال مرئي ، الى جانب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلان بوججا.

وأعلنت البعثة بأن باشاآغا قدم خلال الاجتماع إحاطة بشأن رؤيته التي وصفتها بالاستراتيجية وسُلمت نسخ منها للمشاركين في اللقاء علاوة على المتطلبات والاحتياجات المحددة لبناء قدرات سبعة من إدارات الشرطة الاساسية وسبل تنفيذ الخطة.

وأشارت الوزارة إلى أن سلامة رحب في كلمته بالمشاركين شاكراً حضورهم مضيفاً أن “هذا لقاء بالغ الاهمية حيث ان قرار حكومة الوفاق الوطني والوزير باشاغا كان حاسماً في الاضطلاع بجميع المسؤوليات المنوطة بالوزارة والمساهمة في بسط سلطة الدولة على كامل اراضيها ، كما أن هذا اللقاء ما هو إلا رسالة واضحة تعكس دعم المجتمع الدولي القوي لهذا القرار “.

ومن جهتها أعربت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية ” ستيفاني وليامز ” عن تفاؤلها بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الداخلية، وقالت :

“يبين هذا اللقاء اقرار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأهمية دعم وإصلاح قطاع الأمن في ليبيا ، إن دعمكم لهذه الجهود أمر ضروري ، وقد ابدى بعضكم الرغبة في ذلك ونحن ممتنون لهذه الثقة “.

وفى ذات السياق ، قالت البعثة بأن ممثلو المجتمع الدولي عبروا عن دعمهم الكامل لوزير الداخلية وأعربوا عن التزامهم بتقديم المساعدة التقنية والسياسية والاستراتيجية لجهود الوزارة وخططها لتعزيز قدرة السلطات الأمنية.

واتفق المشاركون، في ختام اللقاء، على أن تقوم البعثة بتنظيم اجتماع آخر بعد شهرين لتقييم نتائج الإحاطة والمساعدات المقدمة ، وذلك بحسب نص ذات الإيجاز .

المرصد – متابعات